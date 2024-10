Venturina, “Abbiamo salvato una ragazza con un guinzaglio, l’acqua la stava portando via”

Venturina, 18 ottobre 2024 - "Abbiamo salvato una ragazza facendole afferrare un guinzaglio che avevo. La piena la stava portando via”. E’ il racconto di una ragazza, Martina Serini, di Venturina, su quanto accaduto nella zona sud della provincia di Livorno nella notte tra giovedì e venerdì. L’acqua ha invaso tutto, con cento millimetri di precipitazioni in un’ora.

La giovane Martina, che ha salvato una sua coetanea dalla furia delle acque

Una pioggia incessante che ha trasformato le strade in fiumi in piena. La giovane Martina ha visto questa ragazza che stava passando in auto. La macchina era ormai travolta dall’acqua. “Abbiamo legato il guinzaglio che avevo a un palo e piano piano siamo riusciti a tirarla fuori. Abbiamo poi visto passare un uomo sotto choc, travolto dalla piena. Entrambi si sentivano svenire per lo choc. Sono stati momenti terribili”.