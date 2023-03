Manifestazione nazionale “No gas” a Piombino, ecco tutte le modifiche alla viabilità e i divieti di sosta

Una manifestazione contro il rigassificatore di Piombino

Piombino (Livorno), 10 marzo 2023 - Sabato 11 marzo è in programma a Piombino la grande mobilitazione nazionale contro i rigassificatori e le energie fossili promossa dalle organizzazioni Per il Clima, fuori dal Fossile e Rete No Rigass No Gnl.

La manifestazione partirà dalle ore 14 dal Largo Caduti sul Lavoro, per proseguire lungo via della Resistenza, via Unità d’Italia, via della Repubblica, via Lombroso, via Cellini, piazza Verdi, Corso Vittorio Emanuele II e terminare in piazza Bovio.

Per consentire lo svolgimento del corteo saranno posizionati divieti di sosta in via della Repubblica (a partire dalle 12.30), su ambo i lati, divieto di sosta in via Lombroso (a partire dalle ore 12.30) e via Cellini (a partire dalle 11). Sarà bloccata la circolazione dalle 14.30 fino al termine della manifestazione in via della Repubblica, tra via Unità d’Italia e via Copernico; in via Lombroso, tra via della Repubblica e via Cellini; in via Cellini, tra via Lombroso e via Galilei; in viale del Popolo all’intersezione con via Giordano Bruno; in via Mazzini dall’intersezione con via della Marina.