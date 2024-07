Un ‘Diavolo di mare’ a Baratti. Lo spettacolo della natura a pochi metri da riva

Golfo di Baratti (Livorno), 14 luglio 2024 – Una manta mediterranea, conosciuta anche come ‘Diavolo di mare’, è stata avvistata nei giorni scorsi nel golfo di Baratti, a pochi metri dalla riva, nella zona del porticciolo. A riprendere l’esemplare in acqua sono stati alcuni bagnanti.

Un frame del video di alcuni bagnanti

Uno spettacolo unico: le evoluzioni della manta sono andate avanti per qualche minuto, dopodiché l’animale è tornato verso il largo. Si tratta di avvistamenti possibili nei nostri mari, ma non certo frequenti. Questa specie che predilige maggiormente mari tropicali e temperati e spesso nuota, anche in piccoli gruppi, vicino alla superficie, avvicinandosi raramente alla costa. È una tipica specie pelagica.

È chiamata 'Diavolo di mare' per le due creste cefaliche grandi e mobili e presenti sul capo, può superare i 3 metri di lunghezza, e non è considerata aggressiva o pericolosa. L’unica minaccia per l’uomo è la presenza di un aculeo tagliente, posizionato sulla coda.