Messaggio in bottiglia trovato all'Elba: rintracciate le autrici

Cavo, Isola d'Elba – Si aggiungono nuovi dettagli sul messaggio in bottiglia trovato da alcuni diportisti fiorentini che stavano navigando vicino alla costa dell’Isola d’Elba, nel tratto di mare fra Cavo e Palmaiola. Grazie a un indirizzo mail, i turisti sono poi riusciti a contattare le due autrici del biglietto, Elisabeth e Lilly, entrambe francesi della Costa Azzurra. E proprio loro hanno spiegato meglio come siano andate le cose.

«Abbiamo buttato la bottiglia il 7 luglio 2024, durante la traversata in barca da Tolone a Ile Rousse (Corsica) - ha scritto via mail Elisabeth, la madre - . Durante la traversata abbiamo gettato in mare 10 bottigliette. Questa è la quarta ritrovata. La prima fu rinvenuta 15 giorni dopo. La nostra prima impressione fu “di già”. Non pensavamo che saremmo stati chiamati così velocemente». Poi sono arrivate le altre. Fino a quella rinvenuta a Cavo pochi giorni fa.

Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, all’interno della bottiglietta, sigillata con colla a caldo, c’erano una foto e due biglietti. Lo scatto (che ci hanno autorizzato a pubblicare insieme ai loro nomi) ritrae mamma e figlia, le stesse che hanno scritto i due biglietti, uno a testa. Quello della bimba, riporta poi un piccolo disegno, mentre quello della mamma contiene un breve testo in francese in cui la donna manifesta tutto il proprio amore per la bambina.

Lisa Ciardi