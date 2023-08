Morta all’Elba, lo strazio del marito: “Il cuore ha tradito la mia Chiara”

Isola d’Elba (Livorno), 14 agosto 2023 – “Sabato pomeriggio nella sua amata Elba, facendo la sua consueta e amata nuotata dalla barca alla spiaggia, il cuore ha tradito improvvisamente la mia Chiara che ci ha lasciato soli.”

Sono le strazianti parole di Bernardo Daddi, il marito di Chiara, pubblicate sul suo profilo Facebook questa mattina 14 agosto, dopo la tragedia di sabato scorso (12 agosto). Sul post centinaia di condoglianze dai numerosi amici.

Chiara Gazzarrini lascia Bernardo dopo 41 anni di matrimonio e la figlia Alessia, di 26 anni. La coppia di 66enni amava trascorrere le vacanze in barca a vela. La loro amata Oceanis 370 di 11,5 metri. ricorre in tutte le foto del profilo facebook di Bernardo, detto “Capitan Pacchero”.

Purtroppo è stata proprio l’ultima vacanza sulle acque dell’isola a concludersi in tragedia. I due stavano trascorrendo alcuni giorni a cavallo di Ferragosto e si trovavano alla fonda nella meravigliosa baia di Lacona (Capoliveri) all’isola d’Elba.

Il corpo di Chiara riverso in mare, è stato avvistato da una persona sulla spiaggia e una coppia di giovani in pedalò ha fatto la macabra scoperta. Immediati i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per la donna già esanime.

La testimonianza dei bagnini

I bagnini Jacopo Bolano e Samuel Randazzo del Sun Beach di Lacona ci hanno raccontato la dinamica di quei primi attimi terribili. “Ci hanno chiamato in soccorso, abbiamo preso il defibrillatore e siamo andati subito li, ma c’era già un medico tedesco in vacanza che le stava facendo il massaggio cardiaco. Quelli del campeggio avevano preso tutta l’attrezzatura di primo soccorso ma la donna, era già priva di vita. Non sapevamo cosa fare perché nessuno la conosceva”.

L'unico indizio a disposizione era la fede nuziale che la signora portava al dito, con il nome del marito e la data del loro matrimonio. A svelare il mistero verso sera, intorno alle 21, è stato il marito che, allarmato del suo mancato rientro a bordo, si è messo in contatto con i Carabinieri per denunciare la scomparsa della donna.

Sembra che Chiara avesse deciso di fare una nuotata fino alla spiaggia e fermarsi, come era sua consuetudine, a prendere il sole. Solo molte ore dopo il marito ha telefonato al ristorante Miramare per chiedere se avessero visto una donna in difficoltà. E poi ha contattato i Carabinieri. La salma di Chiara, che è stata poi riconosciuta dal marito, si trova sotto il sequestro dell'autorità giudiziaria all'obitorio dell'ospedale di Portoferraio, in attesa di essere trasferita a Pisa o a Piombino per l'esame autoptico.