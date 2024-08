Muore nello scontro con un’auto. Donoratico piange la scomparsa di Daniele Guerrieri

Donoratico (Livorno), 17 luglio 2024 – Un ferragosto di lutto a Donoratico dove nella notte è morto Daniele Guerrieri, 60 anni, in un incidente stradale. Si è trattato di uno scontro con un’auto, Daniele Guerriari era in sella ad uno scooter. L’incidente è succecsso sulla vecchia Aurelia vicino al supermercato Conad. L’impatto è stato molto forte e il conducente del mezzo a due ruote è finito a terra. Sul posto sono intervenute tre ambulanze: la Pubblica Assistenza di Cecina con il medico del 118, la Misericordia di Castagneto con l’infermiere e la Croce Rossa di San Vincenzo. La persona alla guida della macchina è stata portata in codice verde all’ospedale di Cecina per accertamenti mentre il motociclista è deceduto sul posto nonostante tutti i tentativi di rianimazione.

Daniele era molto conosciuto a Donoratico. La notizia si è rapidamente diffusa. A esprimere il cordoglio ai familiari anche la sindaca Sandra Scarpellini: "Oggi è difficile stare col cuore sgombro da nubi. Siamo in pochi nella nostra comunità, tutto sommato, e ci conosciamo tutti. Quando accade una disgrazia, percepiamo tutta la fragilità che ci appartiene e ogni volta l’incredulità e il dolore si mischiano. Nel piangere la scomparsa di Daniele, ancora più potente è il sentimento di vicinanza e di profondo affetto per Matilde e Teresa a cui ci stringiamo. Un abbraccio forte forte". Cordoglio anche dal Volley Donoratico dove gioca la figlia di daniele. " La società si stringe in un abbraccio sentito a Matilde Guerrieri, a sua mamma Teresa ed a tutta la famiglia per la scomparsa di Daniele. Manchera’ a tutti il suo sorriso, il suo amore verso Matilde e Teresa e la sua passione per il volley. Nonché la sua vicinanza alla società".