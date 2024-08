Livorno, un altro intervento di Mr Green: tolti pneumatici e altri rifiuti in via di Popogna

Livorno, 24 agosto 2024 – Nuovo intervento di Mr Green per raccogliere e togliere rifiuti. Continua il suo lavoro per eliminare le piccole discariche che mostrano come, sul tema rifiuti e sulla sensibilità ambientale dei cittadini ci sia ancora molto da lavorare. Stavolta Mr Green ha tolto alcuni pneumatici e altri oggetti ingombranti da una piazzola in via di Popogna che da tempo viene usata appunto come discarica.

“Quella piazzola di via di Popogna – dice Mr Green – ogni volta viene pulita e abitualmente viene sporcata. Nonostante il caldo, secondo me meno intenso rispetto alle altre settimane, sono partito di casa presto, perché sapevo che l'isola ecologica di Livorno sud chiude alle 17. Avevo paura di non farcela, ma per fortuna ho fatto sette viaggi per portare cinque pneumatici poi per portare un wc ed la cassetta di scarico di un wc e un piccolo letto”.