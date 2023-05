“No Cubone”, tensione in consiglio comunale

Livorno 10 maggio 2023 - E' scoppiata la bagarre in consiglio comunale a Livorno durante la seduta pomeridiana di mercoledì 10 aprile, quando è intervenuta l'assessore all'urbanistica Silvia Viviani per annunciare che il progetto della cittadella dello sport (finanziata con i fondi Pnrr), con una palazzetto polifunzionale, sorgerà solo e soltanto nell'area verde di via San Marino nel quartiere di Scopaia, invece di essere realizzato in un altro sito già cementificato.

Quest'ultima soluzione è stata avanzata e suggerita dal Comitato No Cubone (così è stato ribattezzato il progetto dai residenti di Scopia) che ha raccolto 800 firme per la petizione popolare discussa in consiglio comunale prima che prendesse la parola l'assessore Viviani.

Proprio una folta delegazione del Comitato No 'Cubone' ha affollato lo spazio riservato al pubblico dell'aula consiliare ed è insorta quanto l'assessore Viviani ha fatto capire che l'amministrazione comunale va avanti per la sua strada.

M. D.