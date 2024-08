Notte delle stelle cadenti. Le aperture serali nei Parchi Val di Cornia

Appuntamenti nei Parchi Val di Cornia per San Lorenzo. Oggi al Parco archeominerario di San Silvestro a Campiglia si terrà il Trekking di San Lorenzo, quest’anno ispirato al centenario della scomparsa di Puccini. Tre percorsi divisi per difficoltà e costi. Info e prenotazione whatsapp 375 7926368.

Apertura serale anche al Parco archeologico di Baratti e Populonia che per stasera propone visite guidate sotto il cielo degli Etruschi alla Necropoli di San Cerbone. E a Suvereto, in occasione di Calici di Stelle, il Museo della Rocca Aldobrandesca resterà aperto in serale (19.30-23.30) con visite guidate, mentre il Museo Artistico della Bambola seguirà il consueto orario mattutino 9-30-13.30.

Ulteriori Informazioni www.parchivaldicornia.it, 0565 226445.