Oggi il “Palio marinaro”: dalle ore 18 l’ultima grande sfida di una stagione esaltante. Ecco l’ordine delle boe

Livorno, 2 luglio 2023 – Tutto pronto per il “Palio marinaro 2023” di Livorno: oggi, domenica 2 luglio, è in programma l’ultima prova del calendario delle gare remiere. Il via alle ore 18.

Il maltempo ha costretto a posticipare di un giorno l’appuntamento di chiusura della stagione, fissato in origine per sabato. Poi appunto le condizioni meteo hanno obbligato gli organizzatori a slittare di 24 ore.

La “corsa del mare” ha come scenario il tratto che va dall’Acquario fino ai Bagni Pancaldi: duemila metri con tre giri di boa e una durata intorno ai 10 minuti per quanto riguarda i gozzi a dieci remi. Per le altre categorie invece il percorso si limita a mille metri con un solo giro di boa.

Dopo essersi aggiudicato il Trofeo Liberazione (clicca e vedi), la Coppa Risi’atori (clicca e vedi) e la Coppa Barontini (clicca e vedi), quello di Borgo Cappuccini sarà l’equipaggio da battere.

Ecco l’ordine delle boe per la gara di oggi.

Boe gozzi a 10

Boa 1 San Marco Pontino; boa 2 San Jacopo; boa 3 Salviano; boa 4 Ovosodo; boa 5 Labrone;

boa 6 Ardenza; boa 7 Borgo Cappuccini; boa 8 Venezia.

Boe gara femminile

Boa 1 Borgo Cappuccini; boa 2 Salviano, boa 3 Ardenza, boa 4 Labrone; boa 5 Ovosodo.

Boe Minipalio maschile

Boa 1 Borgo Cappuccini; boa 2 Ardenza; boa 3 Labrone; boa 4 San Marco Pontino; boa 5 San Jacopo; boa 6 Salviano; boa 7 Venezia; boa 8 Ovosodo.