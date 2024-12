Operaio caldaista anche con poca esperienza

Cercasi operaio caldaista per una ditta di Portoferraio. Sono valutate sia figure con piccole esperienze e studi/formazione nel settore sia senza esperienza e comunque con motivazione ed interesse ad imparare una professione e a crescere in azienda. Si offre contratto a tempo determinato, per valutare l’interesse del candidato al lavoro, che dopo 12 mesi, si trasformerà a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato. Il candidato potrà maturare conoscenze nel settore delle installazioni di impianti idraulici, di riscaldamento, condizionamento ed energie rinnovabili, oltre all’assistenza e manutenzione di caldaie e impianti a pompa di calore. Durata contratto: 12 mesi con possibile inserimento stabile in azienda. Ci si può candidare sul portale toscana lavoro o inviare il cv a domandaofferta.ci.portoferraio@arti.toscana.it indicando il protocollo dell’offerta (info 05519985094).