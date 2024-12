Cecina, i giocatori di football americano portano regali ai bambini della pediatria

Cecina (Livorno), 25 dicembre 2024 – Nei giorni scorsi una rappresentanza dell'Associazione sportiva di football americano dei Trappers di Cecina ha fatto visita ai piccoli ricoverati della pediatria portando sorrisi, libri e giocattoli ai bambini.

La foto di gruppo

Ad accoglierti il primario Giovanni Gaeta, la coordinatrice ostetrica Cristina Savelli, la dottoressa Manuela Fierabracci, il personale infermieristico ostetrico e il personale della direzione sanitaria. “Voglio esprimere a nome di tutti noi del reparto di Pediatria – dice il primario Gaeta – un sentito ringraziamento per la visita e il gesto di generosità. I doni che avete portato e, soprattutto, i sorrisi che avete regalato ai bambini ricoverati, hanno reso l’atmosfera più luminosa e gioiosa in un momento che può essere difficile per i piccoli e le loro famiglie. Il vostro impegno e la vostra sensibilità sono un esempio di come, con pochi ma significativi gesti, possiamo rendere migliore la vita di chi attraversa momenti di difficoltà. Grazie di cuore per essere stati al nostro fianco e per aver dimostrato un sostegno che va ben oltre le parole”.

I giocatori di football americano in ospedale a Cecina

Presenti per i Trapper Bart laccarino, head coach, per la dirigenza Simone Bendinelli e in rappresentanza degli atleti Riccardo Setti, Alessio Bianchi, Niccolò Buongiovanni, Marta dello lacono. “La speranza – dice dichiara Simone Bendinelli dirigente dei Trappers - è che questo gesto possa portare un sorriso, una gioia e un po' di conforto ai bambini durante la loro degenza in questo periodo di festività. Questa giornata ci ricorda l'importanza di essere vicini ai più piccoli, specialmente a coloro che stanno affrontando situazioni difficili”.