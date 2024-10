Pedopornografia online, insegnante arrestato

Livorno 29 ottobre 2024 - E' stato arrestato in flagranza un insegnante livornese di 56 anni in servizio in una scuola superiore, mentre era a casa da solo intento a condividere con altri utenti del web video pedopornografici. L'operazione è stata gestita dal centro operativo per la sicurezza cibernetica di Firenze, in collaborazione con la sezione operativa di Livorno, in relazione una ampia indagine del Centro nazionale per il contrasto alla podopornografia online nell'ambito del contrasto alla diffusione, su internet, di materiale pornografico realizzato con l'uso di minori di 18 anni.

Gli investigatori della polizia postale di Firenze, autorizzati dalla Procura dall'autorità Giudiziaria, hanno avuto il via libera per perquisizione l'abitazione del professore. Per agire hanno aspettato che l'uomo fosse in casa al computer.

Nel blitz i poliziotti lo hanno colto in flagranza e dagli accertamenti hanno riscontrato che il professore era in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico che ritraeva atti sessuali tra minori e adulti. L'uomo, dopo l'arresto, è stato trasferito nel carcere di Livorno.

M.D.