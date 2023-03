Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo della luce: ferita una donna

Ambulanza della Svs

Livorno, 14 marzo 2023 – E’ cominciata davvero male la giornata per una donna di 56 anni che stamani alle 5,40 ha avuto un incidente stradale

E’ successo alle 5.40 in via Francia, a Guasticce, nel comune di Collesalvetti, in un tratto dove peraltro si verificano spesso incidenti. La donna, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura di cui era al volante e che è finita contro un palo della luce. Per fortuna non procedeva a velocità sostenuta e nell’impatto ha riportato solo lievi traumi.

E’ stata comunque soccorsa dai volontari di un’ambulanza della Svs e trasportata all’ospedale