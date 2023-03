Emergenza Piazza Grande, in commissione le misure per la vivibilità del centro: la seduta in video-streaming

La polizia nell'atrio del Palazzo Grande (Foto Novi)

Livorno, 27 marzo 2023 – “Adeguate misure per la vivibilità del centro cittadino in vista dell’eventuale apertura di una nuova discoteca all’interno del Palazzo Grande” è il titolo della mozione presentata dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Sorgente, Vecce e Grassi in discussione oggi nella sesta commissione consiliare.

A partire dalle ore 15 si può seguire la seduta in diretta video-streaming cliccando su ConsigliCloud.

Viene affrontato un tema grave e complesso che casualmente il calendario dei lavori consiliari fa cadere a poco più di 24 ore dal ritrovamento del cadavere di un sudamericano sulla scalinata dell’ex cinema. E’ stato l’ultimo, tragico episodio di degrado piombato nel cuore della città.

All’ordine del giorno della sesta commissione, poi, anche un’interpellanza sulla discoteca, sempre a firma di Sorgente, Vecce e Grassi.

A seguire, l’interpellanza del consigliere Romiti (FdI) sulla viabilità in via di Salviano angolo via Costanza. Infine, mozione presentata dai consiglieri Vaccaro e Di Liberti per chiedere la creazione di un attraversamento pedonale all'altezza dell'intersezione tra viale Italia e via del Moro.