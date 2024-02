Piombino, un carabiniere salva la vita a un 72enne colto da malore

Piombino (Livorno), 20 febbraio 2024 – Un 72enne, colto da malore mentre passeggiava a Piombino (Livorno) è stato salvato da un carabiniere, che gli ha praticato un massaggio cardiaco, rianimandolo. È successo domenica mattina, 18 febbraio.

L'uomo, intorno alle 11 di domenica, stava passeggiando con la moglie lungo via Giordano Bruno quando, poco dopo aver oltrepassato l'ingresso della caserma dei carabinieri, si è sentito improvvisamente male ed è caduto a terra perdendo i sensi. Le urla della moglie sono state udite fin dall'interno della caserma da cui sono usciti immediatamente tre militari che si sono attivati per soccorrere l'anziano: uno è rientrato in ufficio per prendere il defibrillatore in dotazione, il secondo si è precipitato a piedi alla vicina Pubblica assistenza in cerca di un medico, in quel momento però già impegnato in altra emergenza, mentre il terzo ha allertato telefonicamente il 118. Il più alto in grado dei tre, nonché il più giovane, un maresciallo 24enne e comandante interinale della stazione di Piombino, accertata l'assenza di polso, ha iniziato personalmente a praticare le manovre salvavita, apprese nei corsi impartiti dall'Arma, all'anziano, che hanno dato risultati. Nel frattempo è giunto sul posto il personale sanitario del 118 che ha trasportato il 72enne all'ospedale Villamarina di Piombino dove è tuttora ricoverato, in condizioni critiche ma non in pericolo di vita.