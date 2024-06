A Portoferraio vince Nocentini

Portoferraio (Livorno), 10 giugno 2024 – E’ Tiziano Nocentini il nuovo sindaco di Portoferraio, dove dunque ha prevalso la voglia di cambiamento. L’imprenditore ha ottenuto il 49,71% delle preferenze.

“Ringrazio tutti i portoferraiesi che hanno creduto in me: non vi deluderò. Io ci sarò e farò quello che ho promesso di fare”, le sue prime parole.

Nocentini ha superato di un migliaio di voti l’uscente Angelo Zini, rimasto al 33,13, e Marcella Merlini appoggiata dalla lista ‘Bene Comune’, che si è fermata al 17,17% con 969 voti.

Il nuovo sindaco ha già brindato col sindaco uscente Angelo Zini, come si vede da un post pubblicato sulla pagina Facebook di Nocentini.