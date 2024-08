Tutti i giorni in ’trincea’. Pronto soccorso, parla il primario

Livorno, 11 agosto 2024 – «Sono ottimista. Vedo il bicchiere sempre mezzo pieno. Dirigo il pronto soccorso di Livorno e in quanto responsabile tra i miei compiti c’è anche quello di infondere serenità e fiducia in tutta la mia squadra, dai colleghi in camice fino agli operatori socio sanitari e il personale addetto alle pulizie. Si siamo una squadra che deve giocare affiatata e motivata, perché siamo in prima linea". Tanto di cappello al primario del pronto soccorso di Livorno il dottor Luca Dellatomasina, che abbiamo incontrato ieri e ci ha accompagnato in un sopralluogo nella ’trincea’ in prima linea del’ospedale di Livorno.

Dottor Dellatomasina nel pronto soccorso di Livorno, in attesa del nuovo ospedale, come procedono le cose oggi?

"Sono convinto che il nuovo ospedale sarà pronto nei tempi previsti. Ci è stato permesso di partecipare alla progettazione del nuovo pronto soccorso. Per la situazione attuale il giorno più critico della settimana paradossalmentre è il lunedì, più del sabato e della domemica, con il maggior numero di accessi. Nell’organizzazione del pronto soccorso il triage è il sul fulcro perché lì personale appositamentre formato ha il primo contatto con l’utenza che viene valutata e assegna il codice di priorità non più per colore, ma numerico. Oggi la scala va da 1 (rosso) e 2 (giallo) e sono i casi prioritari, seguono 3 (verde), quattro (azzurro) 5. Quest’ultimo è l’ex codice bianco che, ahimè, rappresenta quasi il 50% degli accessi impropri al pronto soccorso e dovrebbero invece essere trattati dai medici di famiglia".

I servizi del pronto soccorso?

"A parte l’emergeza pura che ha priorità assoluta (codice 1 e 2) con valutazione immediata nella emergency room per l’alta complessità, accanto al triage ci sono due box dove avviene la prima valutazione dei pazienti con situazioni meno complesse".

Per i bambini?

"Abbiamo il pronto soccorso pediatrico con accesso riservato e ambulatorio dedicato".

Per i soggetti con sintomi sospetti da covid?

"Abbiamo la stanza ’isolamento’ ancora per il percorso dedicato ai pazienti covid".

Come si smistano i pazienti dal pronto soccorso ai reparti?

"Con l’admission room, una struttura della medica con cui collaboriamo, la porta di ingresso ai reparti per i pazienti che arrivano al pronto soccorso. Ha permesso di abbattere i tempi di permanenza al pronto soccorso".

Monica Dolciotti