Ritrovato Weiss, il pitbull sordo scomparso. Per lui si è mobilitata Livorno

Livorno 13 agosto 2023 – Weiss il pitbull disperso a Livorno dall'8 agosto perché sfuggito accidentalmente ai padroni, è stato ritrovato intorno alle 17 di domenica 13 agosto tra la vegetazione del parco di Villa Maurogordato.

Hanno contribuito al ritrovamento le segnalazioni dei cittadini e il fiuto infallibile del cane molecolare Bul del gruppo I Nasi Volanti, arrivato appositamente dalla provincia di La Spezia, che ha trovato le tracce di Weiss nel parco contribuendo così a circoscrivere la zona delle ricerche.

Poi la cagna Cristina, che conosce Weiss da quando era piccolo, è stata portata appositamente a Villa Maurogordato e lei lo ha trovato. Quando lui l'ha vista l'ha seguita. La padrona di Cristina che era con lei, a quel punto si è avvicinata e ha messo il guinzaglio a Weiss. A quel momento il Pitbull sorso era in salvo.

"Anche io e mio marito eravamo nelle vicinanze e siamo corsi incontro a Weiss che ci ha riconosciuti. La nostra gioia è stata incontenibile”. A raccontarlo è Isabella Diller, la padrona di Weiss che con il marito Fulvio Guarino ha cercato il pitbull per giorni, lanciando di continuo appelli sui social e i media, tra i quali La Nazione e Il Telegrafo Livorno, per invitare chiunque lo avesse visto a segnalarlo. Grazie a una di queste segnalazioni si è risaliti a Villa Maurogordato come possibile rifugio del cane scappato e spaventato per questa situazione.

L'8 agosto Weiss era a passeggio con i padroni e un loro amico tra Ardenza e Antignano. Alla vista di un altro cane per andargli incontro e giocare, aveva strattonato il guinzaglio e nel farlo il collare si era aperto inaspettatamente. Poi era corso via e sia erano perse le sue tracce.