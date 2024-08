Ruba un computer a un tecnico in ospedale: arrestato

Livorno, 22 agosto 2024 – E’ stato arrestato dai carabinieri a Livorno un uomo originario della Campania ma residente nel pisano, con l'accusa di aver rubato un computer portatile a un tecnico della Radiologia.

Alcuni lo hanno notato uscire con uno zaino e si sono insospettiti, così hanno avvisato il 112Nue. I carabinieri hanno rapidamente raggiunto l'ospedale, ascoltato i testimoni e individuato il soggetto, che aveva sottratto il computer a un tecnico di laboratorio approfittando di una sua distrazione.

Sulla scorta degli elementi raccolti, l'uomo, gravato peraltro da numerosi precedenti per condotte predatorie, è stato arrestato in flagranza per furto, mentre il computer è stato immediatamente restituito all'avente diritto. Il tribunale ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare dell'obbligo di dimora.