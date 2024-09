Inaugurate nuova sede e ambulanza. Pubblica Assistenza in festa con autorità e volontari

Livorno, 2 settembre 2024 – Giornata carica di emozione ieri per i volontari e i vertici della Pubblica Assistenza a Livorno. Ad Ardenza infatti si è svolta l’inaugurazione di una nuova ambulanza e della rinnovata sede Livorno Sud in via Ricci 2, entrambe intitolate a Roberto Paoletti, scomparso una settimana fa a 85 anni. Per 50 anni è stato punto di riferimento per Svs e per questo era stato nominato caposquadra ad honorem.

Sono intervenuti ieri anche il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco Luca Salvetti, il Vescovo Simone Giusti. La presidente di Svs Livorno Marida Bolognesi, direttore Francesco Cantini e presidente Anpas Toscana Dimitri Bettini. Giani ha elogiato “l’impegno della Pubblica Assistenza in Toscana con 160 presidi, dei quali a Livorno tre molto importanti per il sistema socio-sanitario e la protezione civile”. Bolognesi ha ringraziato “coloro che hanno dato una mano per questo evento, a partire dai volontari, la famiglia di Paoletti, le Istituzioni. Nostro obiettivo era far capire alla città che facciamo sforzi per migliorarci a beneficio di tutti. Questa è stata l’impresa più difficile.

Fu Paoletti che mi spronò a investire sulle strutture a sud della città”. Nella riqualificata sede di Ardenza ci sono: giardino, garage per due ambulanze, spazi per il corpo di guardia dei volontari, cucina, servizi igienici, dormitorio per 8 persone, spogliatoio, la stanza-studio per i giovani volontari e per il medico. In questi giorni è inoltre in corso ‘Svs in festa’ in via delle Corallaie 10. In calendario spettacoli (a ingresso gratuito): il 5 settembre Red Neck Country ’Rock Music on Stage’, il 6 settembre i Licantropi e il 7 settembre Gari Baldi Bros. Non mancano stand gastronomici e intrattenimento per bimbi. L’incasso servirà a finanziare Svs.

Monica Dolciotti