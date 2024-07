Cinquanta chili di cocaina dal Sudamerica, tre arresti a Livorno

Livorno, 4 luglio 2024 – Un altro significativo colpo al traffico di stupefacenti assestato dal Gruppo di Livorno della Guardia di Finanza. Dopo un fallito tentativo di “recupero” di un carico di cocaina di oltre 50 chili, giunto nel porto in un container proveniente dal Sud America, i tre cosiddetti “esfiltratori” avevano pensato di averla scampata. Ma così non è stato.

Intanto tutta la cocaina già allora venne sequestrata, evitando così che oltre 200mila dosi inondassero il mercato dello spaccio. La conseguente certosina e puntuale attività di ricostruzione e riscontro svolta dalla Fiamme Gialle livornesi ha consentito di individuare i tre albanesi e fornire tutti gli elementi del caso all’autorità giudiziaria. Il Gip ha quindi emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere per le tre persone individuate, prontamente eseguita dai militari del Gruppo Livorno. Peraltro i tre erano già in carcere da febbraio sempre per una vicenda simile.