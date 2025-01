Rifiuti, digestore anaerobico al Picchianti, iniziato il conto alla rovescia

Livorno, 30 gennaio 2025 – Si stanno scaldando i motori alla griglia di partenza, per correre la gara più importante per il sistema di smaltimento rifiuti a Livorno: la realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica, che permetterà di trattare in maniera integrata i fanghi reflui civili (arrivano dal depuratore Asa), la frazione organica da rifiuti solidi urbani e gli sfalci/potature da giardino prodotti in città dalle utenze domestiche e non. Un progetto che vede ’alleati’ Aamps (azienda che gestisce il servizio integrato dei rifiuti in seno a RetiAmbientr) e Asa (azienda che gestisce il ciclo integrato del servizio idrico partecipata al 60% da soci pubblici ovvero i 25 comuni dell’Ato 5, e al 40% da Ireti SpA, società interamente posseduta dal Gruppo Iren).

A questo scopo il Centro di Raccolta Picchianti in via degli Arrotini, sarà chiuso perché qui sarà realizzato il digestione come prevede il progetto congiunto Aamps-Asa (per il quale sono stati stanziati circa 10 milioni di fondi Pnrr).

Così il Comune di Livorno e Aamps/Retiambiente fanno sapere che a partire da lunedì 3 febbraio 2025 “ci saranno una serie di novità per i cittadini che usufruiscono dei centri di raccolta, le strutture locali dove l’utenza può conferire gratuitamente i rifiuti urbani differenziati, come mobili e arredi, grandi e piccoli elettrodomestici, pile e batterie e alcune tipologie di rifiuti speciali. È previsto il potenziamento del Centro di Raccolta Livorno Sud in via Cattaneo, che avrà un’apertura oraria anticipata e prolungata e sarà accessibile anche la domenica mattina. Vi si potrà entrare dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12 e dalle 13 alle 19; la domenica dalle 8 alle 12”.

Sempre in previsione degli imminenti lavori in via degli Arrotini, è stata programmata l’apertura di un Centro Ambientale Temporaneo, sempre in località Picchianti, con accesso da via dei Cordai, dove le utenze domestiche potranno portare le stesse tipologie di rifiuti tutti i sabati con orario 8.30-17. Le utenze non domestiche dovranno invece contattare gli uffici di Aamps/Retiambiente per concordare l’eventuale ritiro direttamente agli esercizi commerciali (ufficio.commerciale@aamps.livorno.it, tel. 0586 416.238-287-284).

Nel frattempo sono in corso le procedure per realizzare l’apertura di un nuovo Centro di Raccolta Picchianti in via delle Corallaie, allo scopo di renderlo disponibile agli utenti a entro pochi mesi.

I lavori per il digestore sono imminenti, perché i progetti finanziati con fondi Pnrr hanno scadenze stringenti: il 2026, salvo proroghe dell’ultima ora.