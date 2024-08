Sottopasso di via Firenze: "Semaforo spento per blackout". Si attiva in caso di allagamento

Livorno, 21 agosto 2024 – Dopo l’allagamento domenica scorsa del sottopasso di via Firenze per le intense piogge cadute su Livorno, dove è rimasta intrappolata l’Audi elettrica di una famiglia di turisti austriaci, tratti in salvo dai volontari della Croce Rossa e dagli operatori della protezione civile, Roberto Terreni delegato di comunità Spi-Cgil quartieri nord Livorno, è intervenuto su ’La Nazione’ chiedendo "cosa non ha funzionato nel sistema di emergenza del sottopasso quando si è allagato?".

La risposta del Comune è la seguente: "In merito a quanto avvenuto per l’allagamento del sottopasso di via Firenze, la mandataria della Concessione del Servizio di Pubblica Illuminazione Engie Servizi, che gestisce anche gli impianti semaforici della città e il sistema semaforico del sottopasso in questione, riferisce che nella mattina di domenica 18 agosto si sono verificati blackout elettrici nell’area che hanno interessato anche il quadro elettrico di alimentazione dell’impianto di segnalazione allagamento del sottopasso. Il sistema di backup elettrico costituito da un gruppo di continuità (UPS), che avrebbe dovuto intervenire in soccorso al momento dell’interruzione della fornitura di energia elettrica, non si è avviato per effetto di probabili sovratensioni generate sulla linea di alimentazione dalle fulminazioni che hanno danneggiato i componenti elettronici della scheda del gruppo di continuità, determinandone pertanto il mancato avvio in emergenza".

Quindi il turista alla guida dell’Audi non si è fermato, perché il semaforo del sottopasso allagato in via Firenze è rimasto spento per il blackout.