In casa una centrale dello spaccio, arrestato

Rosignano Marittimo (Livorno), 26 novembre 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno arrestato un uomo di oltre 50anni della zona, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’intensificare i controlli nelle ore notturne, anche per verificare alcune segnalazioni dei cittadini in merito a movimenti sospetti di soggetti notati impegnati in rapidi incontri con avventori apparentemente di passaggio, i carabinieri hanno sorpreso e bloccato il cinquantenne che è stato colto in flagranza mentre vendeva una dose di cocaina a un uomo e dosi di cocaina e hashish a una donna.

Da lì è scattata la perquisizione e l’uomo è stato trovato in possesso di altre 29 dosi di cocaina (15 grammi), pronte per la cessione, e di 440 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. A casa invece è stata trovata una vera centrale dello spaccio. In particolare i carabinieri di Cecina hanno recuperato una bilancia di precisione, materiale per il confezionamento e 3mila euro in contanti.

Il materiale e la droga sono stati sequestrati, l’uomo arrestato per spaccio e messo agli arresti domiciliari; dopo la direttissima il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato l’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza notturna dalle 21 alle 6.