Strade, 150.000 euro per la messa in sicurezza della Regionale 206: previste due rotatorie

Livorno, 15 aprile 2023 – Risorse per la messa in sicurezza di alcuni tratti della strada regionale 206 in provincia di Livorno (la cosiddetta Via Emilia che collega Cecina a Pisa). Sono previsti 150mila euro per finanziare il progetto esecutivo per la progettazione di due rotatorie.

Lo stesso capitolo prevede anche la progettazione di due varianti alla Srt 436 conosciuta come “Francesca” fra la località porto dei Pescatori nel comune di Fucecchio e la località Stabbia nel Comune di Cerreto Guidi in provincia di Firenze.

In tutto 450mila euro deliberati nell’ultima seduta della giunta regionale su proposta dell’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli.