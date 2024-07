’Suber Aperitivo’ nei giardini del consorzio vini Doc

Domani dalle 19 i giardini del Consorzio vini Suvereto e Val di Cornia (piazza Montebello) ospitano la prima edizione di Suber Aperitivo, appuntamento che le 29 cantine associate rivolgono a turisti ed enoappassionati. Ad accoglierli una grande enoteca gestita dai sommelier Ais, che guideranno i presenti alla scoperta della produzione enologica valdicornina; dai grandi rossi internazionali al sangiovese, passando per il vermentino e le etichette di rosato. A completare la serata una proposta food dell’Enoteca dei Difficili di Suvereto e un DjSet affidato a Biajesh Dj, storico protagonista della movida locale. Aperti in via eccezionale al pubblico, i giardini consortili rappresentano una terrazza affacciata sui vigneti circostanti il piccolo borgo medievale e l’intera Val di Cornia.