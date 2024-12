L’abbraccio del Corallo, terme liberty riaperte. “Questo è solo l’inizio”

Livorno, 8 dicembre 2024 – Torna ad aprire le sue porte uno dei luoghi storici della città di Livorno. Nella giornata di ieri è stata inaugurata la Sala della Mescita delle Terme del Corallo, primo passo di un progetto che si pone l’obiettivo di riqualificare un monumento che per anni è stata l’attrazione principale della città ed una delle più importanti della regione. La Sala della Mescita un tempo era il cuore dello stabilimento termale, in quanto si trattava del luogo in cui veniva somministrata l’acqua curativa della “Montecatini a Mare“, e da oggi sarà aperta al pubblico per visite guidate e disponibile come sala conferenze e spazio espositivo.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Luca Salvetti, il presidente della Regione Eugenio Giani, il Prefetto Giancarlo Dionisi, il questore Giuseppina Stellino, Valerio Tesi Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio di Pisa e Livorno, il consigliere regionale Francesco Gazzetti, gli onorevoli Chiara Tenerini e Manfredi Potenti, la Giunta Comunale e l’associazione Terme del Corallo. Ad aprire l’inaugurazione è stato Salvetti: “Un momento emozionante e suggestivo. Per tanti anni i livornesi sono passati sul cavalcavia vedendo questo luogo affascinante ma abbandonato. Finalmente siamo qui per far tornare la gente alle Terme del Corallo.

Il taglio del nastro (foto Novi)

L’amministrazione ha dato via al progetto per far tornare questo spazio un luogo di cultura ed ha speso 1 milione, aggiungendolo ai 2.2 del Bando delle Periferie, per riuscirci. Questo luogo diventerà la sede di mostre, convegni, rassegne, con l’obiettivo di creare gli ’Uffizi al Mare’ per dare spazio a opere che nel museo più importante del mondo non ne hanno”. Un bel... regalo, visto che ieri era “il compleanno di Pietro Mascagni, che frequentava questo luogo e anche per questo abbiamo scelto questa data che rimarrà cerchiata sul calendario per tanto tempo”, precisa. “Ringraziamo il sindaco per aver dato vita a un progetto che può cambiare Livorno – ha proseguito Giani – Le terme hanno avuto un ruolo turistico-culturale e la ristrutturazione di questo padiglione è solo il primo passo per far tornare le Terme del Corallo a quello che erano. Adesso continuerà la ristrutturazione e il sovrappasso diventerà un sottopasso per liberare la bellezza di questo luogo. La Regione parteciperà con cinque milioni di euro perché questo è un patrimonio non solo per Livorno ma anche per tutta la Toscana. Livorno sta vivendo una ristrutturazione urbanistica di cui le Terme sono il simbolo. Nella nostra idea le Terme del Corallo saranno il luogo di esposizione dell’arte Liberty che negli Uffizi non ha abbastanza spazio, il 20 dicembre ne parlerò con il Ministro Giuli e il sovraintendente agli Uffizi Simone Verde”.

“È emozionante essere qui oggi parte di un evento che celebra una parte fondamentale dell’identità culturale della nostra città – ha dichiarato Dionisi -. Tutti hanno contribuito a recuperare questo che non è solo un edificio storico, ma qualcosa che traghetta Livorno verso il futuro. Quest’azione di recupero ci fa capire che la bellezza è un valore pubblico e un bene comune che va custodito e valorizzato. Vi prego di considerare questo recupero anche per le finalità sociali, perché deve essere un luogo di raduno e di confronto che deve essere un biglietto da visita e un vanto per la città”.