Un’altra tartaruga marina ha deposto le uova sulla costa livornese: il nido è sulla spiaggia di Riotorto / Video e foto

Piombino (Livorno), 5 luglio 2023 – Ancora “fiocchi rosa” e “fiocchi azzurri” in arrivo per una tartaruga marina, una “caretta caretta”. La scorsa notte, infatti, una bellissima mamma tartaruga ha scelto la spiaggia della località Il Pino a Riotorto, nel Comune di Piombino, per deporre le sue uova.

Ne dà notizia ufficiale “tartAmare” sulla sua pagina Facebook.

Un uovo deposto (foto di Amedeo Delle Piane e Martina Rossi)

Al tramonto la spiaggia è stata teatro di un momento magico e le persone che hanno avuto la fortuna di assistere sono rimaste esterrefatte. In particolare, l'avvistamento è stato segnalato alla Capitaneria di Porto da Amedeo Delle Piane e Martina Rossi che hanno anche gentilmente messo a disposizione le foto.

Si lavora intorno al nido della "caretta caretta" (foto di Amedeo Delle Piane e Martina Rossi)

La Rete Regionale per le Tartarughe Marine si è tempestivamente attivata. La grossa tartaruga è tornata in mare dopo quasi due ore, quando già una meravigliosa luna rosa era alta sopra al mare. Solo a quel punto gli esperti di “tartAmare” hanno verificato e confermato la presenza delle uova.

Ma le emozioni non sono finite qui, perché i gestori del Bagno Onda Blu, vicino all’area in cui la tartaruga ha scavato il suo nido, hanno girato un bellissimo video che vi proponiamo qui sotto!

Ricordiamo inoltre che sulla spiaggia di Galenzana, nel comune di Marina di Campo, all’Isola d’Elba, è sotto costante monitoraggio un altro nido di “caretta caretta” (clicca qui) che ha deposto le sue uova a metà dello scorso mese di giugno.