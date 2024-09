Ritrovato l’uomo disperso a Livorno, bloccato dal maltempo era rimasto a dormire in ospedale

Livorno 9 settembre 2024 - È stato ritrovato la mattina di lunedì 9 settembre l’uomo di 83 anni, uscito da casa alle 14 di domenica 8 settembre. L'uomo era andato a trovare la moglie ricoverata in ospedale e per il maltempo che si è abbattuto domenica sulla città, non è riuscito a tornare a casa perciò è rimasto in ospedale dove ha trascorso la notte al riparo dalla pioggia.

Ieri mattina è stato ritrovato dal personale dell'ospedale con grande sollievo dei familiari che avevano lanciato appelli sui social e ai erano rivolti alla polizia per trovarlo.

La foto è la descrizione dell'anziano era rimbalzata freneticamente sui social tra domenica 8 e lunedì 9 settembre. La famiglia dell'83enne dopo il ritrovamento ha ringraziato tutti coloro che hanno dato una mano nella sua ricerca.

M.D.