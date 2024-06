Vanno avanti i lavori per la nuova Darsena

Procedono senza sosta i lavori di consolidamento della prima delle due vasche di colmata, quella lato sud, più vicina alla Darsena Petroli, per la realizzazione della Darsena di Levante del porto di Livorno. Iniziate a ottobre del 2023, al termine del completamento dei test di prova per valutare la reazione del sottosuolo relativamente al compattamento dei sedimenti nell’area destinata a diventare piazzale, le attività risultano oggi essere completate al 60 per cento, afferma l’Autorità di sistema portuale del Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri (nella foto). Il gruppo di imprese - il Rti cguidato da Sidra, braccio operativo italiano del colosso belga Deme, e composto dalla controllata Infrastructure di Fincantieri, da Sales e Fincosit - ha consolidato a oggi 220mila metri quadrati dei 339mila previsti dal progetto, con una produttività operativa in crescendo grazie anche alle favorevoli condizioni stagionali.