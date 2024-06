Venditori abusivi di pesce multati per 13mila euro

Livorno, 28 giugno 2024 – Multati per 13mila euro due venditori abusivi di pesce a Livorno. I due sono stati scoperti nel corso di una serie di controlli della Guardia costiera, insieme alla polizia municipale e ai tecnici della prevenzione della Asl, durante la vendita diretta del pescato in Darsena Vecchia, nel porto di Livorno, proprio davanti ai Quattro Mori. Camuffandosi tra i pescatori professionali regolarmente autorizzati, spiegano dalla guardia costiera, i due abusivi, privi di autorizzazioni commerciali e sanitarie, vendevano sui banchi prodotti ittici di dubbia provenienza, lasciando intendere all'ignaro consumatore che si trattava di pesce appena pescato dai pescherecci locali nei mari della Toscana.

I due sono stati identificati, uno di origine georgiana è risultato non in regola con il permesso di soggiorno, sono stati sanzionati e il pescato esposto è stato sequestrato. Parte dei prodotti, previa valutazione di idoneità al consumo umano da parte dell'Autorità sanitaria intervenuta sul posto, è stata successivamente donata in beneficenza alla Caritas di Livorno.