Rosa Chemical in concerto a Livorno sabato 3 giugno per “Straborgo”

Rosa Chemical

Livorno, 23 marzo 2023 – Rosa Chemical, dopo la 73.a edizione del Festival di Sanremo cui ha partecipato per la prima volta con “Made in Italy”, annuncia il suo tour estivo. E la sua seconda data (dopo la partenza il 2 giugno ad Annone Brianza) sarà qui a Livorno per “Straborgo” sabato 3 giugno.

Il 2 giugno toccherà invece ai Gary Baldi Bros.

Rosa Chemical salirà sul palco la sera successiva a Carmen Consoli e Marina Rey, che apriranno la kermesse.

“Straborgo” quest’anno durerà dall’1 al 4 giugno: quattro serate di musica, spettacoli, incontri che culmineranno con la gara remiera della Coppa Risi’atori.

Scritto da Manuel Franco Rocati (Rosa Chemical) e Paolo Antonacci, composto da Oscar Inglese e Davide Simonetta e con la produzione di Bdope e Simonetta, "Made in Italy” di Rosa Chemical, con oltre 18 milioni di stream, è certificato disco d'oro, ha debuttato all'ottavo posto nella Top Songs Debut Global di Spotify della settimana di uscita, ed è tutt'ora nella Top15 della classifica Fimi dei singoli più venduti e dei brani più trasmessi in radio, oltre che alla #20 della Top50 Italy di Spotify.