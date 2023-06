“Straborgo”, Gary Baldi Bros nel cuore di piazza Mazzini

Livorno, 2 giugno 2023 – La festa della Repubblica coincide con il secondo giorno per la terza edizione di Straborgo, uno dei main event dell’estate livornese creato e pensato per accendere i riflettori sull’identità di uno dei quartieri che meglio rappresenta lo spirito della città in coincidenza con la Coppa Risi’atori in calendario sabato 4 giugno. L’edizione di quest’anno, come già scritto nei giorni scorsi su queste colonne, è il naturale risultato di quattro giorni di concerti, sport e cultura, a cavallo tra tradizione e innovazione, dislocati all’interno di Borgo dei Cappuccini, organizzato dalla Fondazione L.E.M. – Livorno Euro Mediterranea, con la mission di ideare grandi eventi cittadini per conto dell’amministrazione e la contemporanea attività di promozione territoriale a fini turistici.

Questa sera sul palco è la volta dei Gary Baldi Bros, dopo il concertone di ieri che ha visto come protagoniste indiscusse davanti al maxischermo di Piazza Mazzini Carmen Consoli e Marina Rei. I Gary Baldi si esibiranno intorno alle 22.30, lasciando il palco prima a Rebecca Toschi. I livornesi presenti in Piazza Mazzini questa sera assisteranno a un concerto spettacolo di "Trockadance", genere così definito dalla band con Geppetti come front man: "Una miscela che unisce i temi dei più grandi successi degli anni ’90, il pop, il rock e qualcosa di nuovo. Un ingrediente segreto che si può comprendere solo vedendoli all’opera".

Difficile spiegare quello che una band come loro riesce a fare sul palco. Partecipare ad un loro show non è "solo" sentire musica e ballare, ma è come essere invitati a una festa. Luci, Colori, costumi, video. Assistendo a un loro concerto si percepiscono subito le due anime del gruppo: quella musicale, una spinta continua verso la perfetta sonorità, e quella teatrale, con la sua componente di divertimento imprescindibile. Insomma, pura adrenalina. Non solo musica però in programma per questa seconda giornata di Straborgo; sempre nella piazza, spazio anche al suggestivo spettacolo di tessuti aerei degli acrobati Flying Sugar della palestra Solidago Fitness. Infine, non mancheranno le giostre per i più piccoli e le tradizionali bancarelle con proposte di artigianato in Piazza Mazzini e di altro tipo in via Cavalletti.