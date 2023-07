Caso Lippi: la maggioranza di Cecina tiene, respinta la sfiducia della destra

Cecina (Livorno), 25 luglio 2023 – Opposizioni all’attacco, ma la maggioranza ha fatto quadrato e ha votato compatta la mozione di fiducia al vicesindaco Antonio Giuseppe Costantino che sostituirà il sindaco Samuele Lippi impegnato in un percorso personale di recupero dopo essere stato trovato in possesso di una piccola dose di cocaina.

Consiglio comunale ad alta tensione lunedì pomeriggio nella sala del Comune vecchio in piazza Guerrazzi con Pazzaglia, Tenerini e Gasperini che hanno accusato il Pd di voler mantenere in carica un sindaco colpito da un grave problema e che "continuerà ad essere pagato dalla comunità". I consiglieri di maggioranza da parte loro hanno respointo le accuse ed hanno sostenuto la necessità di un comportamento responsabile nei contronti dei cittadini per mandare avanti i progetti già avviati e non perdere i finanziamenti del Pnrr.

Alla fine il voto ha certificato i numeri della maggioranza che ha superato la prova, bisognerà vedere ora se saprà tenere alla distanza.

Incontro a Firenze

Intanto ieri nella mattina a Firenze c’era stato l’incontro del segretario del Pd toscano Emiliano Fossi insieme a Francesco Gazzetti, membro dell’esecutivo dem, con il sindaco di Cecina Samuele Lippi.

Nel corso della conversazione è stato ribadito l’impegno a seguire l’iter individuato da sindaco e partito, avviato con la lettera al prefetto che stabilisce il temporaneo impedimento del primo cittadino e il conseguente affidamento del governo del Comune al vicesindaco Costantino e alla giunta per portare avanti, nell’interesse della cittadinanza cecinese, i molti ed importanti progetti esistenti. Il sindaco ha confermato l’impegno ad astenersi dall’azione amministrativa per tutto il tempo necessario a portare a termine il suo percorso personale secondo quanto gli sarà indicato dalla struttura a cui si è affidato. Dal Pd regionale, insieme ad una fortissima vicinanza umana, gli é stato espresso l’augurio per il miglior esito del percorso avviato.