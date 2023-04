Consigli di zona, ecco le graduatorie provvisorie: tutti i nomi. Il più votato è un immigrato del Bangladesh

Livorno, 3 aprile 2023 – “Hanno votato in circa 4000. Davvero un buon risultato, trattandosi dell’inizio del percorso dei nuovissimi Consigli di Zona. Mi ritengo soddisfatto".

Così, con entusiasmo, il sindaco Luca Salvetti commenta i risultati delle elezioni degli organismi di partecipazione decentrata che si sono conclusi domenica 2 aprile, dopo un lavoro di coinvolgimento dei quartieri durato alcuni mesi.

Il più votato è stato Javed Iqbael, da 15 anni Italia, viene dal Bangladesh: ha la cittadinanza italiana, prima operaio, ora commerciante ambulante in piazza Garibaldi. “Sono felice per la fiducia, ringrazio gli elettori”, ha commento a caldo.

"Un’occasione che non avevamo dubbi che la nostra città avrebbe colto nel miglior modo possibile – dice la vicesindaca Libera Camici – Abbiamo registrato interesse e voglia da parte dei cittadini di dare un contributo ai loro quartieri i e questo non può essere che accolto con favore”.

Al momento sono state stilate le graduatorie provvisorie degli eletti ai Consigli di Zona. La Commissione Tecnica si esprimerà sui reclami entro 7 giorni dalla pubblicazione (11 aprile) entro i successivi 7 giorni lavorativi (20 aprile). Reclami potranno essere presentati via PEC ([email protected]) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, o alla mail [email protected] allegando documento di identità.

Ecco i nomi

La graduatoria provvisoria dei più votati è la seguente: Consiglio di Zona 1 Perla Lanzone (Shangai 115 voti), Fabio Giachetti (La Cigna 95), Daniela Bartalucci (Sorgenti 76), Manuela Gasparri (Bastia-Fiorena 33), Giuseppe Prestigiacomo (Corea 21), Giuseppe Rizza (Sorgenti 45), Jacopo Marzi (Shangai 41), Giuseppe Barbato (Shangai 29). Franco Fantappié (Shangai 23) e Daniele Piccirilli (Shangai 10). Zona 2: Javed Iqbael (Garibaldi 194), Salma Akther (Centro 126), Esteljano Zanaj (Magenta 82), Stefania D’Echabur (Benci 76), Francesca Nori (Venezia 67), ALessandro Battaglia (Centro 83), Morgana Puccinelli (Centro 75), Filippo Cufari (Magenta 70), Monica Esposito (Magenta 64), Franco Frittelli (Venezia 61), Antonella Cenci (Garibaldi 60), Cristiana Donati (Garibaldi 50), MArco Specos (Centro 47), Domenico Rotondo (Garibaldi 47), Laura Banchetti (Venezia 46), Giorgia Russo (Benci 43) e Venzo Calamassi (Centro 42). Zona 3: Clara Sforza (Fabbricotti 177), Francesca Carpentieri (San Jacopo 104), Lorenzo Midili (Cappuccini 90), Alessandro Andrei (Fabbricotti 78), Barbara Cuchel (San Jacopo 73), Alberto Gualandi (San Jacopo 72), Lorenzo Corea (Fabbricotti 70), Carlo Marengo (Cappuccini 64), Mauro Meini (San Jacopo 63), Massimo Mancini (San Jacopo 58), Nicola Marino (Cappuccini 47), Massimiliano Lemmi (Cappuccini 41), Alessandro Raffaele (Fabbricotti 41), Renato Gangemi (San Jacopo 39) e Angelo Pssafiume (San Jacopo 36). Zona 4: Rossella Porri (Salviano 174), Giuseppe Pera (Collinaia 60), Giulia Cecchi (Scopaia 60), Giorgia Beltramme (Coteto 39), Stefania Repetti (Leccia 10), Walter Carpentiere (Salviano 127), Maila Antonini (Salviano 114), Mario Balestri (Salviano 82), Gianfranca Mascagni (Salviano 62), Laila Volpi (Scopaia 60), Simonetta Pampaloni (Scopaia 54), Massimiliano Celentano (Scopaia 53), Fabrizio Galligani (Scopaia 5scopaia 313), Fulvio Tasca (Collinaia 35) e Giovanni la Sala (Scopaia 31). Zona 5: Marco Chimenti (Antignano 121), Paolo Genovesi (Montenero 102), Alican Yildiz (Ardenza 77), Nicola Ricci (Castellaccio 10), Ilaria Tocchini (Antignano 114), Daniela Marini (Antignano 102), Fabio Palandri (Montenero 86), Roberto Barsottini (Ardenza 76), Donatella Iannaccone (Ardenza 73), Alberto Mencacci (Ardenza 73), Anna Lisa Pistoia (Montenero 70), Patrizia Giordano (Montenero 67), Davide Crovetti (Ardenza 55), Annunziata Cavoli (Ardenza 53) e Marco Rossi (Antignano 52). Zona 6 non pervenuta per mancanza di candidati. Zona 7: per Quercianerlla Cristiana Borsato ( 61 voti), Claudio Sodano (35), Timothy Odello ( 20), Nevio Tonelli (16) e Carlo Volpi (12).

CLICCA QUI per vedere le graduatorie provvisorie con tutti i nomi.