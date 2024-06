Livorno, 10 giugno 2024 – Dodici comuni al voto in provincia di Livorno. Oltre al capoluogo, si rinnovano le giunte anche in città importanti come Piombino, Cecina e Rosignano Marittimo.

Per quanto riguarda il dato delle europee, il Pd si è confermato primo partito con circa il 33 per cento dei voti, seguito da Fratelli d’Italia al 25 e dal Movimento 5 Stelle all’11.

L'elenco dei sindaci eletti:

In aggiornamento