Livorno, 18 gennaio 2020 - Oltre 400 persone hanno partecipato oggi al corteo a Livorno per il 99mo anniversario della fondazione del Partito Comunista d'Italia, che nacque nella città labronica il 21 gennaio del 1921. Il corteo è sfilato per le vie del centro partendo dal Teatro Goldoni, luogo della scissione avvenuta durante il XVII congresso socialista, fino all'altro luogo storico: il Teatro San Marco, nel quartiere della Venezia, dove venne fondato il partito. In testa al corteo il segretario generale del Pc Marco Rizzo.

«Sono 99 anni - ha detto Rizzo - il Partito Comunista viene ricostruito in Italia, lo facciamo con una presenza militante indirizzata ai lavoratori, perché siamo convinti che non ci sia solo una commemorazione ideologica ma anche per dimostrare l'utilità sociale della presenza del partito Comunista».

«E lo facciamo qua nella città di Livorno - ha aggiunto Rizzo - dove il Partito comunista è stato creato, insieme al segretario di Livorno Lenny Bottai, con la candidata alle elezioni dell'Emilia Romagna Laura Bergamini, e col candidato comunista alle elezioni regionali della Toscana Salvatore Catello».

Tutto questo, ha detto ancora, «lo facciamo puntando alla ricostruzione di un grande partito comunista in Italia che sappia fare alleanze sociali e sia invece completamente contrario a questo governo, a una destra arrogante e a una sinistra che ha venduto l'idea alle grandi banche e al grande capitale. Il Partito Comunista che parte dal mondo del lavoro e dei lavoratori, cioè da chi produce realmente la ricchezza del paese».

