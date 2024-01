Alla Libertas il derby della costa: Piombino si arrende 76-68

Livorno, 28 gennaio 2024 - Il derby della costa è della Libertas. Al PalaMacchia la Solbat Piombino cade 76-68. Una vittoria sudata, ma convincente quella della truppa di Andreazza, che pareggia i conti rispetto al ko dell’andata nella città dell’acciaio. Una vittoria dolcissima, che vale anche il primato in classifica, in coabitazione con la Pielle e con Herons Montecatini, vista la sconfitta dei Termali a Caserta.

STARTING FIVE

LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all. Andreazza)

PI: Venucci, Piccone, Longo, Azzaro, Berra (all. Cagnazzo)

1QT (13-21)

Primi punti della partita per Piombino, con Venucci (fratello del vice Andreazza) che va 1/2 dalla lunetta col suo mancino delicato (0-1). Sempre di Piombino il primo canestro su azione con Azzaro (0-3). Risponde la Libertas con Ricci in uscita dai blocchi dalla media (2-3). Vantaggio amaranto con la bella invenzione di Allinei per Fantoni (4-3). Fratto sgomita in area e apre il parziale di 6-0 (6-3). Venucci torna a segnare, subendo fallo: 2 a referto più il libero aggiuntivo (6-6). Cinque punti di fila per la Solbat nel giro di un minuto (6-11). Combinano bene Bargnesi e Buca per la schiacciata del rumeno (9-13). In chiusura di frazione la LL riduce lo svantaggio con la tripla di Allinei (12-15). Piombino che prende margine e chiude la prima frazione avanti 13-21 con i canestri a ripetizione di Piccone e Cappelletti.

2QT (41-35)

Canestro fondamentale di Tozzi in avvio di secondo quarto che sfrutta lo scarico di Saccaggi per la tripla che bacia solo la retina (16-21). Saccaggi sempre protagonista, penetra in area e segna subendo fallo: gioco da 3 punti (19-21). Tozzi domina in area e allunga il parziale ora di 8-0. Primo vero momento di difficoltà per Piombino (21-21). Allinei concretizza il sorpasso (23-21) a cui Piccone replica immediatamente (23-23). Tutta un’altra Libertas nel secondo quarto. Torna davanti la Libertas col jolly tuttofare di Lucarelli (26-23). Brutta palla persa a centrocampo da Fratto e Piccone ne approfitta per appoggiare al vetro la palla del 26-25. Andreazza chiama il primo time out di serata. Time out chiamato da Cagnazzo dopo il canestro di forza di Allinei (34-30), a tre minuti scarsi dall’intervallo lungo. In uscita Venucci sbaglia la tripla, Allinei a rimbalzo accelera verso canestro, si pianta, scarica per Tozzi che spara indisturbato la tripla del 37-30. Tozzi inarrestabile porta la LL avanti di 10 (40-30), dopo il canestro con contatto e libero aggiuntivo. Brutta uscita dal time out della LL, con Venucci che penetra in area e appoggia la palla del 41-35. Punteggio dopo 20’: 41-35 Libertas

3QT (59-57)

Riprende il gioco e Piombino segna il primo canestro del secondo tempo (41-37). Prima Williams in penetrazione, poi Ricci col jumper dalla media distanza per la Libertas (45-37). Torna sul +10 la Libertas sempre con Ricci protagonista (47-37). Risponde Azzaro con due triple di fila, prima dal palleggio, poi pescato dall’angolo del 47-43. Un paio d’azioni convulse favoriscono la Solbat, che rimane sempre agganciata alla LL, dopo l’appoggio al vetro del lungo Berra (49-45). Berra padroneggia in area e appoggia la palla del 52-50: Piombino non molla l’osso e resta attaccata alla partita. Williams torna a segnare resistendo al contatto in area. Immediata la replica di Venucci dall’angolo (54-53). Sempre Venucci a referto con un canestro anche fortuito, per il pareggio con trenta secondi dalla sirena (57-57). Fantoni sfrutta l’assist di Saccaggi e appoggia facile al vetro (59-57). Fine terzo quarto, Libertas avanti di due lunghezze.+

4QT (76-68)

Pronti via si sblocca Saccaggi dalla lunga distanza (62-57). Partita che entra nel vivo e si fa dura anche nei contatti. Ogni possesso comincia a pesare, con un finale in volata che si fa concreto ogni minuti che passa. Tozzi sfrutta il fisico e i centimetri e ruota su se stesso per appoggiare la palla del 64-57. Risponde subito la Solbat con Almansi (64-59). Fa girare benissimo la palla la Libertas e Lucarelli concretizza la tripla dall’angolo (67-59). Cappelletti segna sul ribaltamento di fronte (67-61). Canestro facile facile per Berra in avvicinamento spalle a canestro (69-63). Bargnesi dalla lunetta va 2/2 (71-63). Coach Cagnazzo chiama il time out con tre minuti e mezzo ancora da giocare. Esce bene la Solbat che combina con Piccone e Berra (71-65). Time out chiamato da Andreazza. Tripla ammazza partita di Amos Ricci al 38’, in uscita dal time out (74-65). Piombino non molla, Venucci sfrutta lo scarico di Berra e segna anche lui dal perimetro (74-68). Entrati nell’ultimo minuto non succede praticamente niente, dopo un paio d’attacchi andati a vuoto. A dieci secondi dalla fine, palla in mano alla Libertas, Piombino getta la spugna e alza bandiera bianca. Il derby della costa è della Libertas: 76-68, il punteggio finale.

di Francesco Ingardia