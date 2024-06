Libertas Livorno in A2, dolce ritorno a Livorno: è subito festa con i tifosi

Livorno, 13 giugno 2024 – Dolce ritorno a casa per la Libertas Livorno promossa in A2 dopo la vittoriosa gara-5 contro Roseto nella finale playoff della Serie B. La squadra, dopo una notte magica e indimenticabile, ha viaggiato in mattinata ed è tornata a casa nel primo pomeriggio.

Ad attenderla al punto di ritrovo, che era come di consueto al cinema The Space a Porta a Terra, c’erano tantissimi tifosi. Ed è ricominciata la festa che era iniziata in città e al palazzetto di Roseto nella serata di mercoledì.

Libertas arrivo squadra accolta dai tifosi

All’arrivo del bus, striscioni, cori, sciarpe che sventolavano. Acclamati i giocatori man mano che scendevano dal pullman. “Devo ancora focalizzare quello che abbiamo fatto – dice il tecnico Marco Andreazza – Ieri sera ero molto emozionato e lo sono ancora”.