Alla Pielle Livorno il derby della costa: Piombino piegato 102-92 / Foto e video

Livorno, 3 dicembre 2023 - Torna a ruggire la Pielle e lo fa davanti al suo pubblico: al PalaMacchia, Piombino battuta 102-92. Un successo che rilancia la Caffè Toscano, determinante anche per la classifica, contro una Solbat che per quanto fatto vedere a Livorno, è da considerarsi tranquillamente come una contender per l’accesso ai playoff, al di là degli oltre cento punti incassati.

Derby della costa toscano che ha visto impegnate due squadre a pari punti in classifica, con sette vittorie e quattro sconfitte. La Solbat di Cagnazzo però sta vivendo un momento buono in termini di risultati, considerando anche le assenze pesanti fin qui di Venucci e De Zardo. Chiavi del gioco quindi nelle mani dell’egregio Piccone, mvp del mese di ottobre e guardia da oltre 20 punti di media col 43% dalla lunga distanza. Dal canto suo, la Pielle ha vissuto il suo primo momento di flessione dall’inizio della regular season, complice i due ko consecutivi contro Omegna e Gema. Per questo era essenziale tornare a vincere tra le mura amiche del PalaMacchia

Caffè Toscano che già mercoledì torna al basket giocato, a Salerno contro la Virtus Arechi nel turno infrasettimanale (ore 20.30) della 13esima giornata.

STARTING FIVE

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani)

PI: Cappelletti, Piccone, Turel, Azzaro, Berra (all. Cagnazzo)

1QT (23-30)

Cambio nel ruolo di pivot dal primo minuto. Diouf al posto di Pagani. Prima modifica da inizio stagione del quintetto base per Marco Cardani. Pielle in campo con Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf. Risponde Piombino con Cappelletti, Piccone, Turel, Azzaro, Berra. Pronti via subito bomba da 5 metri di Mateo Chiarini, tornato in campo dopo l’attacco influenza che lo ha costretto a saltare la trasferta di Montecatini (3-0). Seconda tripla per la PL con Ferraro (6-0). Canestro cadendo all’indietro per Piombino con Turel (6-2). La Solbat c’è e si fa sentire con la tripla del play Capelletti (8-5), prima e quella non contestata di Azzaro sull’extrapossesso vinto (8-8), e ancora con Piccone che vale il sorpasso (8-11). Time out Cardani. Berra fa valere i suoi centrimetri sotto le plance e porta la Solbat sul +5 (8-13). Rubbini entra in partita e si mette in ritmo con la tripla del 11-13, a cui segue l’aggancio PL con la rubata di Diouf che vola da solo a canestro per la schiacciata del 13-13. Cappelletti implacabile, altra tripla (13-16). Scarico perfetto di Ferraro nel ribaltamento di fronte e Lo Biondo non sbagli ala tripla del 16-16. Ancora il mago Rubbini si prende un tiro aperto e manda a segno la tripla del 19-20, come risposta a due canestri di fila del centro piombinese Berra. Chiarini penetra, subisce fallo e fa 2/2 dalla lunetta (21-23). Arrivano i colpi degli ex. Okiljevic entra al posto di Turel dopo una storta alla caviglia e approfitta della dormita della difesa PL (21-25). Poi è la volta di Almansi, palleggio arresto tiro e tripla del 21-28. Punteggio dopo il primo quarto 23-30 Piombino.

2QT (45-53)

Rubbini, Campori, Laganà, Ferraro, Pagani. Così la Pielle nel secondo quarto. Almansi duetta con Berra e arriva facilmente a canestro per il 23-32. Piombino meglio messa in campo e precisa nel punire gli spazi lasciati in difesa dalla Caffè Toscano. Praticamente perfetta in attacco la squadra di Cagnazzo dopo 15’, fino al +10 (28-38) che forza il secondo time out chiamato da Cardani. Due punti preziosi di Pagani in uscita dal time out (30-38). Come prova la PL a reagire dopo l’inizio difficile, Piombino risponde. Diouf a segno sotto canestro e Piccone annulla il tentativo di accorciare le distanze con la tripla del 34-43. Bel reverse di Chiarini che sfrutta il rimbalzo offensivo (40-47). Berra al momento rimane un incognita non arginata dalla difesa piellina: 18 punti in 18 minuti per il lungo di Piombino (40-49). Vantaggio ridotto a singola cifra dalla Pielle e Cagnazzo chiama il time out sul 43-50 con 1’28” sul cronometro. Schema ben riuscito e perfetta uscita dal time out per Piombino con la tripla di Piccone (43-53). Chiarini penetra in solitaria e appoggia al vetro (45-53). Squadre all’intervallo lungo sul +8 Piombino (45-53).

3QT (75-71)

Tutta un’altra Pielle nel terzo quarto che dopo la scrollata data da Cardani alla squadra negli spogliatoi piazza un pauroso break di 8-2 alla ripresa del gioco, fino al 53-55. Almansi però riporta a debita distanza i biancoblù con l’ennesima tripla dell’ex di serata (53-58). Rimonta completata a metà frazione con il canestro di Lo Biondo c che vale il -1 (59-60), fino al contro sorpasso con capitan Campori dalla media distanza (61-60). Ci pensa Rubbini a portare la Pielle a un possesso pieno di vantaggio (63-60): Cagnazzo non può far altro che chiamare il time out, dopo aver subito in 5’ un parziale tremendo di 18-7 che di fatto ribalta la partita. Vola la Pielle sul +4 con 2’19” da giocare dopo un altro canestro di Campori, con Piombino in evidente difficoltà (69-65). Ma dalle difficoltà provano a uscire gli ospiti, riuscendo a pareggiare i conti sul 69-69. Bellissimo fade away di Ferraro che cadendo all’indietro segna il canestro del 73-71 con 25” dalla fine della frazione. Chiarini dalla lunetta fa 2/2 e opera la PL sul +4 (75-71). Dopo 30’ di gioco è la Caffè Toscano ad avere l’inerzia della partita a favore, grazie a una frazione impressionante chiusa 30-18 PL.

4QT (102-92)

Prende margine e vola la Pielle nell’ultimo quarto grazie alla tripla di Ferraro che ammutolisce gli oltre cento tifosi della Solbat presenti al PalaMacchia (80-75). Berra però continua a macinare punti e a vincere duelli sotto le plance (82-77). Almansi subisce fallo in area da Ferraro dopo la penetrazione: dalla lunetta fa 1/2 (84-78). Chiarini da vero felino va a rimbalzo e punisce Piombino (86-78). Massimo vantaggio di serata con la rubata di Rubani che va al ferro in scioltezza dopo il clamoroso errore di Piccone a metà campo (88-78). Time out obbligato chiamato da Cagnazzo. Piccone 2/2 dai liberi e Solbat a -8 (88-80). Polveri bagnate per Piombino in attacco e la Pielle che ne approfitta con il lungo Giordani (92-84), con 2’56” ancora da giocare. Tripla devastante di Chiarini al 38’ (95-86) a cui Piombino replica immediatamente (95-89). Ma la tripla ammazza partita arriva da capitan Campori (98-89), entrati nel 39esimo minuto di gioco. 0/3 di Rubbini dalla lunetta che poteva chiudere in anticipo i giochi. Chiarini abbatte il muro dei 100 punti con un canestro impossibile, con due mani in faccia di due difensori della Solbat (100-90). Berra in allungo va a segno con due punti validi solo per le statistiche, con 7” da giocare (102-92). Punteggio finale 102-92

