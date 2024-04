Livorno-Sangiovannese 1-0, le pagelle: ottimi Nardi e Curcio

Ecco le pagelle degli amaranto nella sfida con la Sangiovannese

Albieri 6: Una sola parata in due tempi, per il resto partita da spettatore non pagante. Camara 5.5: Non è più il treno che aveva riacceso le speranze degli amaranto, involuzione piuttosto evidente. Schiaroli 6: Buona gestione degli attacchi avversari anche se, francamente, rasentano lo zero. (Dall’82 Vallini sv: Esordio in prima squadra per il giovane prodotto degli Juniores Nazionali). Ronchi 6: Non corre rischi particolarmente importanti, ma come per il compagno di reparto, sono davvero poche le azioni ospiti degne di nota. Curcio 6.5: Finalmente torna a correre sulla corsia mancina, fa piovere cross a dismisura. Nardi 6.5: Dopo una prestazione piuttosto anonima trova lo spunto vincente che cambia il risultato. Tanasa 6: Torna in cabina di regia senza infamia e senza lode. Bellini 5.5: Il solito ottimo Bellini che dà spessore e quantità al centrocampo. Oggi però serviva qualcosa in più. (Dall’86 Sabattini 7: In soli cinque minuti regala tre punti pesantissimi agli amaranto). Giordani 5.5: Propositivo è propositivo, ma considerando forza e intensità degli ospiti doveva dare una svolta maggiore. (Dal 70’ Cori 6: Inserito per tenere alta la squadra). Marinari 5.5: Si fa vedere dopo pochissimi minuti nell’area di rigore avversaria, poi sparisce. (Dall’86 Menga 6: Entra e partecipa alla vittoria all’ultimo respiro). Rossetti 5.5: Sicuramente tra i più pericolosi dei suoi, si fa vedere in diverse occasioni ma poca concretezza e sfortuna si mettono di mezzo. Manca il guizzo finale. (Dal 58’ Frati 5.5: È difficile incidere quando si viene impiegati così poco nonostante abbia i mezzi per farlo).