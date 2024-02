Livorno, cavalcata trionfale con il Tau: vittoria in trasferta, finisce 1-2

Altopascio (Lucca), 17 febbraio 2024 – Il Livorno, nel giorno del suo compleanno, (il team labronico è nato il 17 febbraio 1915 dalla fusione di Virtus e Spes), sbanca il Comunale di via Rosselli, sorpassa gli avversari in classifica e mette fine alla maledizione Tau che aveva vinto al Picchi all’andata 4-2 con tripletta di Andolfi, assente stavolta per infortunio e, soprattutto, in Eccellenza l’1-0 del 15 maggio 2022, con promozione in D per la squadra di Altopascio.

Successo che arriva in rimonta, dopo un primo tempo avaro di emozioni, salvo i gol. La sbloccano i bianchi di casa, sigli sviluppi di una punizione da destra, Zini di giustezza la mette dentro sorprendendo la difesa amaranto ospite.

La formazione di mister Fossati ci mette un quarto d’ora per rimediare, fallo di mano di Bernardini e rigore che Giordani trasforma spiazzando Di Biagio. Nella ripresa si vede che il Livorno vuole vincere: al 2’ cross di Camara e per Giordani è un rigore in movimento, ma il destro del 77 finisce alle stelle. Al 12’testa di Farinhas, attento Di Biagio.

All’ora di gioco, scintille sul lato panchine, più qualche cambio, gioco fermo per diversi minuti. Il match si fa più nervoso, il Tau cala e il Livorno piazza la stoccata al 26’: punizione da destra, si accende una mischia ina rea ed è Tanasa a risolvere tutto con una zampata vincente. Esplode al gioia dei circa 200 supporter labronici in tribuna. Match che diventa più nervoso. Ne fa le spese Zini per un fallo su Sabattini.

Per lui rosso diretto. In vantaggio di gol e di uomini, sembra facile per Luci e compagni che però rischiano al 39’ con un palo esterno di Meucci. Poi il game over. Il Livorno non vinceva in trasferta dal 2-0 al Brilli Peri di Montevarchi del 26 novembre. La rincorsa continua. Prossimo turno contro il Real Forte Querceta.

Il tabellino

Tau Altopascio-Livorno 1-2

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Biagioni, Zini, Bernardini, Alessio, (30’st Lombardo), Antoni, Perillo (15’st Manetti), Bruzzo, (15’st Meucci), Capparella, Malva, Odianose, ( 26’st Jokovic). All. Venturi. LIVORNO: Facchetti, Tanasa, Nardi, Luci, Gioffredi, Bellini, Carcani, Schiaroli, (11’ st Ronchi), Farinhas, (15’ st Rossetti), Camara, Giordani, (37’ st Sabattini). All. Fossati.

Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme.

Reti: 22’ pt Zini, 37’ pt Giordani (rigore); 26’st Tanasa.

Note: Espulso Zini. Ammoniti Schiaroli, Perillo, Biagioni, Ronchi, Carcani. Spettatori 400.