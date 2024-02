Anche la Libertas prosegue la marcia: vittoria per 70-49 nella tana della Logiman Crema

Orzinuovi, 3 febbraio 2024 – Ottima difesa e ritmo alto. Così la Akern Libertas sabato aveva espugnato il PalaBertocchi di Orzinuovi, tana della Logiman Crema. Finisce 70-49 con i padroni di casa costretti a percentuali bassissime nel tiro dal campo (il 28,8 complessivo) e mai in partita dal 5’ in poi. Tanto, infatti, è durato l’equilibrio: Crema è stata avanti due sole volte (8-7 e 12-11) prima di accendere il semaforo verde alla Libertas che da 14-15 è schizzata a 14-27.

La Logiman, con dentro il rinforzo Furin al posto dell’infortunato Graziani con un controbreak di 7-0 ha provato a tenere in vita la gara, ma Saccaggi e cinque punti consecutivi di Allinei hanno ristabilito le distanze. Il divario tra le due squadre non è più sceso sotto gli otto punti e la Libertas, nonostante qualche eccesso di confidenza in attacco, ha amministrato senza patemi il vantaggio che si è dilatato fino al +21 finale con Crema che non ha toccato quota 50. E dire che all’andata la squadra di Coach Baldiraghi ne mise 30 nei soli primi 10’ di partita. Per la Libertas buonissima prova del collettivo con 10 uomini a segno e quel marchio di fabbrica chiamato difesa, buono per tutte le stagioni e per fare la differenza in campo. Logiman .

Crema - Akern Libertas Livorno 49-70 (14-23, 16-16, 12-17, 7-14)

Logiman Crema: Francesco Oboe 9 (2/10, 1/5), Kiryl Tsetserukou 8 (2/6, 0/0), Nicolo Ianuale 7 (2/5, 1/1), Lorenzo Ziviani 7 (3/6, 0/2), Giacomo Furin 6 (2/5, 0/0), Arsenije Stepanovic 4 (2/6, 0/3), Andrea Ballati 3 (0/2, 1/2), Riccardo Carta 3 (0/1, 1/2), Matteo Nicoli 2 (0/1, 0/2), Leonardo Musig 0 (0/0, 0/0), Matteo Guerini 0 (0/0, 0/0), Gabriele Consonni 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 34 5 + 29 (Francesco Oboe 8) - Assist: 5 ( Arsenije Stepanovic 2).

Akern Libertas Livorno: Antonello Ricci 10 (3/7, 0/0), Andrea Saccaggi 10 (2/2, 1/5), Leon Williams 9 (3/4, 1/3), Tommaso Fantoni 8 (1/4, 0/0), Gregorio Allinei 7 (2/3, 1/1), Andrea Bargnesi 7 (2/4, 1/2), Jacopo Lucarelli 7 (1/2, 1/3), Luca Tozzi 6 (2/5, 0/2), Francesco Fratto 3 (0/3, 1/2), Dorin Buca 3 (1/3, 0/0), Federico Madeo 0 (0/1, 0/0) Tiri liberi: 18 / 20 - Rimbalzi: 36 4 + 32 (Luca Tozzi 8) - Assist: 5 (Andrea Bargnesi 2).