Aurora Desio-Libertas Livorno 85-71: ora gli amaranto si giocheranno tutto lunedì in gara 4

Desio (Monza), 20 maggio 2023 – Terza sfida della serie playoff di basket Serie B: la Libertas Maurelli Group Livorno perde a Desio per 85-71 e adesso il parziale delle sfide vede i brianzoli in vantaggio per 2-1. Gli amaranto di Andreazza – che questa sera non sono stati particolarmente brillanti – dovranno giocarsi tutto in gara 4, sempre qui a Desio, lunedì sera. Un centinaio i tifosi arrivati da Livorno, purtroppo delusi da una prestazione che ci si aspettava migliore da parte di Fantoni e soci.

Starting five. DESIO: Maspero, Fioravanti, Molteni, Mazzoleni, Giarelli. LIBERTAS: Fratto, Fantoni, Lucarelli, Ricci, Forti.

Primo quarto 21-26

Per circa 3’ è Desio a menare le danze, ma poi la Libertas prende le misure e reagisce, trascinata da Fratto e Lucarelli che insaccano triple con facilità. Sempre sopra Livorno, seppure senza grande distacco ma con autorevolezza e precisione. Il tabellino poi ci dice che la precisione di Jacopo Lucarelli è il leit-motiv di questo primo quarto, al pari dei rimbalzi totalizzati complessivamente dalla squadra (11 Libertas, 4 Desio). I migliori realizzatori: doppia cifra per Lucarelli con 14 punti, poi Fratto con 6.

Secondo quarto (45-40)

Si tiene in contatto Desio, non si fa schiacciare. E piano piano cresce. La Libertas controlla e fa girare palla velocemente. A 6’47 siamo sul 26-32, poi si prosegue con un andamento piuttosto regolare e Desio in contropiede mantiene sempre il contatto, tanto che a 4’30” siamo sul 32-34. Fantoni poi fa zero su 2 ai liberi e a 4’15” Desio mette la freccia portandosi sul 35-34 con Caglio. Difesa amaranto scoperta e sofferente sui contropiede brianzoli. Desio con Giarelli trova fiducia e Andreazza deve chiamare time out quando siamo sul 40-34 per i padroni di casa, in netto recupero e molto precisi. La Libertas si innervosisce, tanto che a 2’12” Ricci perde la tramontana e dà una capocciata a Fioravanti: fuori. Desio va a +6 quando manca 1’ all’intervallo lungo. Si va al riposo con l’Aurora Desio in vantaggio 45-40.

Desio Libertas

Terzo quarto (67-56)

Massimo vantaggio per Desio subito: 48-40. Libertas troppo contratta, nervosa, non riesce a distendersi perché i padroni di casa recuperano molto velocemente in difesa e altrettanto rapidamente si proiettano in avanti. A 8’ siamo 50-44 per Desio. Livorno inverte un po’ l’inerzia della partita con Saccaggi e Lucarelli, che quando non palleggia va sempre a canestro: 52-51 a 5’22”. Desio fa più fatica in attacco mentre Saccaggi si fa più intraprendente, proprio quando Caglio, però, riporta i brianzoli a +4 con una bomba: 55-51 a 4’14”. Partita più viva che mai, le squadre si scoprono e si colpiscono.

Desio Libertas

Tornari per Desio e Caglio centrano due triple consecutive e Desio va sul 61-53. I padroni di casa sono più reattivi nel trovare il cambio di passo e nel recuperare anche psicologicamente: quando Livorno si fa sotto minacciosa, Desio trova la forza di replicare con determinazione sbagliando molto meno della Libertas. A 2’30” siamo sul 63-53. Un “tecnico” a Desio concede a Bargnesi di realizzare un 3 su 3 dalla lunetta, ma l’andamento non è che cambi granché. Manca il cambio di passo da parte degli amaranto.

Ultimo quarto (85-71 finale)

Libertas sempre a rincorrere, non riesce a colmare il gap. Però Saccaggi ci prova (69-63 a 7’42”) e tiene comunque gli amaranto lì a un tiro di schioppo. Lucarelli sbaglia da tre, Desio riparte e torna a +8. E' un ultimo quarto intenso, fisico, anche stanco ovviamente. Andreazza vuole cambiare qualcosa e chiama il time-out per riordinare le idee sul 71-63. Non c’è svolta, però: 77-65 a 4’29” con Fantoni che recupera un fallo di Fioravanti e riporta Livorno a meno 10. Altro time-out chiamato da Andreazza: è il momento di pressare a tutto campo adesso, con 3’12” da giocare e dieci punti da recuperare (e Desio in lunetta). Gli amaranto devono tentare il tutto per tutto, ma Tornari non sbaglia: 81-67.

A questo punto la partita della Libertas finisce, di fatto. Livorno molla la presa. Si vede dall’atteggiamento, dai cambi. Il risultato finale è di 85-71. C’è da pensare a gara 4 che si disputerà al “PalaMoretto” lunedì sera: sarà il match decisivo, perché la Libertas ora è sotto di 2-1 e dovrà vincere per andare a giocarsi la bella.