Bandecchi richiama Lucarelli sulla panchina della Ternana

Cristiano Lucarelli

Terni, 27 febbraio 2023 - Cristiano Lucarelli torna sulla panchina della Ternana. Alla fine il presidente Stefano Bandecchi ha deciso di accogliere l'invito di Aurelio Andreazzoli. Il tecnico di Massa nel giorno delle sue dimissioni, avvenute sabato dopo la sconfitta casalinga contro il Cittadella, aveva consigliato al numero uno del club rossoverde di richiamare l'allenatore che aveva sostituito dopo la sconfitta di Pisa.

Dopo una domenica di silenzio e di riflessione, oggi nella tarda mattinata Bandecchi ha telefonato all'allenatore livornese. Un breve confronto ha sbloccato la situazione. Lucarelli, con il suo staff torna dopo l'esonero subito il 26 novembre scorso con la Ternana che nel periodo di gestione Andreazzoli ha ottenuto 12 punti in altrettante partite e una situazione di classifica che la pone nelle condizioni di puntare ancora ai playoff ma anche a rischio playout. Lucarelli sarà in panchina già domani sera, nell'anticipo che la Ternana giocherà in casa del Palermo.

Con lui ci saranno il suo vice Richard Vanigli e anche il match analyst Jacopo Alberti. Il resto dello staff si aggregherà da mercoledì primo marzo.