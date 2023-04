Basket, il superderby di Livorno: ecco i nostri video di Libertas-Pielle 72-56

Livorno, 6 aprile 2023 – La Libertas ha vinto per 72-56 il superderby di Serie B contro la Pielle in un Modigliani Forum gremito, con oltre ottomila spettatori sugli spalti. Un grandissimo spettacolo per “la partita dell’anno” che ancora una volta – se mai ve ne fosse stato bisogno – ha dimostrato quanto Livorno meriti palcoscenici importanti. Qui di seguito vi proponiamo la raccolta dei video girati e pubblicati dal “Telegrafo”, a cura dei nostri fotografi Novi e di Francesco Ingardia.