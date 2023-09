Basket, la Pielle Livorno si presenta. Farneti: “Una squadra di carattere”. Le foto

Livorno, 4 settembre 2023 - Presentazione in grande stile per la Caffè Toscano Pielle 2023/2024. Nella Fortezza Vecchia, dirigenza e staff tecnico assieme ai roster maschili e femminili al completo sono stati presentati ai 200 tifosi (circa) presenti. Uno dopo l’altro i giocatori e le giocatrici PL hanno ricevuto il caloroso saluto dei tifosi presenti per l’occasione. Cori assordanti, applausi continui e sciarpate a non finire hanno condito una serata che certifica ancora una volta l’amore e la passione per i colori PL, con tanto di maxi striscioni appesi alle mura della Fortezza.

Presente anche la società al gran completo: dalla dirigenza al coaching staff. Queste le dichiarazioni del presidente Francesco Farneti: «Con questa presentazione diamo ufficialmente inizio alla stagione 2023/24. Parte una stagione di fondamentale importanza per il nostro consolidamento e per il nostro futuro. Vogliamo continuare a lavorare e crescere come società e come squadra». Al presidente abbiamo anche chiesto che Pielle vuole vedere scendere in campo questo sabato nel derby di Supercoppa contro la Libertas: «Mi aspetto dai ragazzi una partita di carattere - dichiara Farneti -, cercando di sfruttare al meglio i suoi punti di forze e le sue tante potenzialità. Chiaramente la Libertas è squadra fortissima e rodata, dato che ha giocatori che giocano da tanto tempo insieme. Noi invece siamo una squadra tutta nuova ma l’obiettivo rimane sempre lo stesso: far felici i nostri tifosi».

Ecco i nomi della prima squadra che compongono il roster maschile (in ordine per numero di maglia): Massimiliano Ferraro, Mateo Chiarini, Lorenzo Baggiani, Michele Rubbini, Giordano Pagani, Giorgio Manna, Francesco Dadomo, Andrea Lo Biondo, Diouf Baye Modou, Federico Loschi, Filippo Cristofani, Pietro Simonetti, Luca Campori, Matteo Laganà Questi invece i nomi della prima squadra femminile (sempre in ordine di maglia): Elisa Maffei, Margherita Rossi, Emma Caverni, Francesca Nottolini, Martina Zorzi, Lucia Puccini, Elena Cecchi, Viola e Marta Castiglione, Lisa Cecconi, Ilaria Iannuzzi, Vittoria Farnesi. Dopo le tre amichevoli giocate contro San Miniato, Trapani Sharks e Herons Montecatini adesso la prima squadra maschile allenata da coach Marco Cardani è al lavoro per preparare il primo turno di Supercoppa in vista del derby del 9 settembre al Modigliani Forum alle 20.30 contro i cugini-rivali della Libertas.