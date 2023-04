Basket: Livorno in fermento per il superderby Libertas-Pielle. Tutto quello che c’è da sapere

Livorno, 4 aprile 2023 - Ci siamo, l’attesa è finita. O quasi. Libertas e Pielle si affronteranno mercoledì 5 aprile nel derby di ritorno valido per la 26esima giornata di stagione regolare del campionato di Serie B Lnp, girone A.

La stracittadina è stata nelle scorse settimane definita da commentatori sportivi e tifosi appassionati «la partita dell’anno», a dimostrazione di quanto la città di Livorno continui a portare avanti la tradizione della pallacanestro e di quanto la partita in sé sia da considerare capitolo a parte, al di là dei valori in campo e della classifica.

In video

A conferma della natura di main event il derby tra Libertas e Pielle sarà trasmesso su Sky al canale 814 e in chiaro sui canali free dell’offerta satellitare TivùSat, oltre che su Mediaset Channel online e alla canonica modalità streaming per gli abbonati a Lnp Pass. Quindi chiunque, anche comodamente dal proprio divano di casa, potrà gustarsi lo spettacolo della pallacanestro livornese. Per l’occasione è stato allestito un format di produzione mai avuto per una gara di stagione regolare del terzo campionato nazionale. La gara avrà uno spazio complessivo di quasi due ore e trenta di diretta a partire dalle ore 20.20, con la palla a due fissata per le ore 20.45. A raccontare il derby tra Libertas e Pielle sarà una voce molto nota come quella di Niccolò Trigari, telecronista ufficiale della stagione Lnp; al suo fianco il commento tecnico sarà di coach Nicola Brienza, capoallenatore della Giorgio Tesi Group Pistoia; da bordocampo, i contributi live dalle panchine e le interviste curate da Enrico Bonzanini.

Anche “Il Telegrafo” racconterà la diretta con le splendide foto e i video di Novi.

Le premesse del match

Ciò detto, vale la pena ricordarlo, il match molto dirà anche fronte campionato. Non dimentichiamo che si tratta di uno scontro al vertice per l’egemonia della classifica dato che si scontrano le due compagini labroniche quando sono attualmente appaiate a 40 punti, rispettivamente con 20 vinte e 5 perse in 25 partite disputate, in vetta alla classifica del girone A. Un match dalla posta in gioco alta, altissima, ovvero l’egemonia in città. All’andata, lo scorso 8 dicembre, la spuntò di un soffio la Pielle, che portò a casa i due punti al termine di una partita tiratissima terminata 61-59. Viene spontaneo chiedersi come arrivino le due squadre della città a questo incontro.

Così la Libertas

La Libertas si catapulta nella stracittadina reduce dal ko rimediato in trasferta per mano della Elachem Vigevano di domenica scorsa. Una vera corazzata quella dei Lomellini, che si sono portati prepotentemente a -2 dalle livornesi e che quindi in caso di vittoria domani sera (fatto molto probabile) contro Borgomanero aggancerebbero la sconfitta del Modigliani Forum. L’allenatore della LL, Marco Andreazza, in queste ore sta lavorando intensamente con il suo staff per preparare al meglio la partita di domani sera, cercando di lavorare (come se ce ne fosse bisogno) sull’aspetto motivazionale per caricare al meglio Fantoni & Co.

Così la Pielle

La Pielle invece arriva al derby dopo essere tornata al successo domenica scorsa, tra le mura amiche del PalaMacchia, liquidando già all’intervallo la pratica Pavia. Due punti utili al morale e alla classifica, che certamente hanno fatto smaltire definitivamente le scorie della brutta sconfitta di Omegna della 24esima giornata. Focus di Cardani in queste ore che ci separano dal match, anche qui, è dedicato all’aspetto mentale della squadra, soprattutto alla luce degli ultimi due impegni in cui i biancoblù, arrivati a un certo punto della partita, staccano la spina. Elemento che certamente la Libertas cercherà di far ripetere e per portare verso sé l'inerzia della partita. Naturalmente il derby andrà in scena nella splendida cornice del Modigliani Forum, per la terza volta in stagione sold out con oltre 8 mila tagliandi venduti (e terminati con tre settimane fa), dopo il grande successo del derby d'andata e la serata da annali dell’Ital basket tornato a Livorno per disputare un match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali Fiba. Di tagliandi in vendita all'ultimo secondo non se ne vedono, ma nessun problema per chi non fosse riuscito negli ultimi giorni ad accaparrarsene uno.

