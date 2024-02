Basket, scivolone Libertas: a Rieti gli amaranto escono sconfitti 77-70

Livorno, 11 febbraio 2024 - Scivolone Libertas, che cade a sorpresa in trasferta al Pala Sojourner di Rieti, con la Npc che vince 77-70. Una sconfitta che costa il primato in classifica alla Libertas, alla luce della vittoria della Pielle in casa contro Caserta e di Herons nell’anticipo contro Fiorenzuola. Un ko che interrompe anche la striscia positiva di risultati della banda di Andreazza. In questo caso gioca a favore degli amaranto il turno infrasettimanale di mercoledì sera, in casa. Una pronta occasione per rifarsi e cercare di agguantare le contender per i playoff.

STARTING FIVE

RI: Da Campo, Markovic, Cavallero, Zucca, Cassar (all. Ponticiello)

LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto Fantoni (all. Andreazza.)

Nel primo quarto i primi due minuti trascorrono via senza nessuna delle due squadre a referto. Poi ci pensa Ricci dal perimetro per la Libertas a sbloccare il punteggio (0-3). Cavallero porta avanti i padroni di casa al terzo minuto (4-3), per poi subire il mini parziale di 0-5 della Libertas (4-9), con Saccaggi e Allinei sugli scudi. Prontamente Rieti replica e piazza un contro break di 8-0 (12-9), con Markovic e Da Campo come trascinatori. Primo tempino altamente combattuto con botte e risposte repentine, fino alla prima sirena di serata che vede Npc Rieti avanti di un possesso pieno (16-13).

Nel secondo quarto Tozzi prima e Lucarelli poi la ribaltano (16-18). Rieti rimette il muso avanti con Cavallero che va a referto dopo aver portato a spasso tutta la difesa amaranto. parte il testa a testa tra le due squadre fino al piccolo allungo dei padroni di casa al 15’, dopo una palla persa banale della LL, Cavallero ancora a segno massimizzando la conclusione sbagliata di Da Campo (26-22). Primo vero allungo della partita per Npc sempre con l’ispiratissimo argentino (33-25). Al 19’ Rieti mantiene invariato il gap creato con Markovic che risponde al tap in di Tozzi (36-29). Fine secondo quarto (40-33)

Nel terzo quarto, il ruggito del leone. Lucarelli firma il sorpasso (di corto muso: 42-43). Peccato che Cassar sale in cattedra e riporta davanti Rieti per una partita dai continui ribaltamenti di fronte e di punteggio: al 25’, Rieti avanti 53-45 con Markovic a segno. La Libertas però, si sa, ha il suo jolly: Jacopo Lucarelli, che sigla il pareggio con la tripla determinante del 55-55 al minuto 28. Sempre JL99, confezione il sorpasso sul finir di frazione 56-57, al termine di un terzo quarto condotto 16-24.

Nel quarto quarto si materializza lo scivolone che costa alla Libertas il primato in classifica. Tutto sembrava presagire meno che una sconfitta, considerando che al 34’ grazie al canestro senza senso di Lucarelli prima e a quello di Tozzi, la LL si mantiene avanti sul +7 (58-65). Markovic Zucca e Cassar, dopo il time out Npc, pareggiano a stretto giro i conti (68-68). Sempre Zucca fa esplodere il Pala Sojourner con la tripla del 74-70 al 38’. Un minuto dopo, Libertas all’arrembaggio prova a rientrare, ma Lucarelli perde malamente palla, Zucca la ruba e schiaccia la palla definitiva del 77-70.